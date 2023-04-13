Resmi Gazete'de duyuruldu: İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemine soruşturma

İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan korunma önleminin gözden geçirilmesi için soruşturma açılmasına karar verildi.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:13
Resmi Gazete'de duyuruldu: İran menşeli polyester elyaf ithalatında korunma önlemine soruşturma
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli polyester elyaf ithalatında yerli üreticilerin yaptığı başvuruya istinaden yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespiti ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılması kararlaştırıldı.


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