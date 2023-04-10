Resmi gazetede yayınlandı: Türkiye ehliyeti İtalya'da geçerli

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:38

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:38

Geçen yıl Türkiye ve İtalya arasında yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir anlaşma sağlanmıştı. 5 Temmuz 2022'de imzalanan anlaşma kapsamında artık Türkiye ve İtalya'daki sürücü ehliyetleri eşdeğer olarak sayılacaktı.

Anlaşma kapsamında getirelecek olan "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" adlı kanun bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Artık İtalya'da alınan ehliyetler Türkiye'de de geçerli olacak. Aynı şekilde Türkiye'de alınan ehliyetler de İtalya'da geçerli olacak.

ASLINDA İTALYA'DA EHLİYETLER GEÇERLİYDİ

1986 yılında 93 ülke tarafından "Karayolu Trafiği Konvansiyonu" isimli anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya imza atan ülkeler birbirlerinin sürücü belgelerini kabul ediyordu. Ancak anlaşma bu sürenin ne kadar olacağını ülkelere bırakmış durumdaydı. Bu durumdan dolayı Türkiye ve İtalya arasındaki sürücü belgesi geçerliliği 6 aydı. Ancak yeni yapılan anlaşma ile bu durum ortadan kalkmış oldu.