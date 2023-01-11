Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin TL’nin üzerindeki cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi

Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12,000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre fiyatı 12,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.

Reuters
Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:35
Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin TL’nin üzerindeki cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi
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Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti.

Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12,000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre fiyatı 12,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte yaptığı düzenlemeye göre, bu sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları için uygulanmayacak.

BDDK, 5 gün önce yaptığı düzenlemeyle fiyatı 12,000 TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sınırını 12 aya çıkarmıştı.


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