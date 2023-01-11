Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin TL’nin üzerindeki cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi
Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12,000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre fiyatı 12,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti.
Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12,000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre fiyatı 12,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte yaptığı düzenlemeye göre, bu sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları için uygulanmayacak.
BDDK, 5 gün önce yaptığı düzenlemeyle fiyatı 12,000 TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sınırını 12 aya çıkarmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL
- Peker cenderesi büyüyor
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'