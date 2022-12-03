Resmi Gazete'de yayımlandı: 511 bin metrekare daha satışta

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Özelleştirme İdaresi Adana, İzmir ve Ankara’daki 287 bin 289 metrekarelik dört taşınmazı “satış” yoluyla özelleştirecek. Bunlar arasında Ankara’da göl manzaralı, Adana’da ise denize sıfır taşınmazlar da var.

Bu taşınmazlar için son teklif verme tarihi 28-29 Aralık. Ayrıca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ), 13 ilde bulunan 223 bin 923 metrekarelik 32 taşınmazı aynı yöntemle özelleştirecek.

Bunlar için son teklif verme tarihleri ise 26 Aralık 2022 ile 5 Ocak 2023 arasında değişiyor.