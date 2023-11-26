Resmi gazete'de yayımlandı: Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye şartı 5 kat arttı
Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Yeni tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.
Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi.
Kararın yürürlük tarihi, 25 Kasım günlü Resmi Gazetede 1 Ekim 2024 olarak yazılmıştı. Ancak 26 Kasım günlü Resmi Gazetede bir düzeltme yayımlandı ve yürürlük tarihi değiştirilerek, yeni asgari sermaye limitlerinin 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.
Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.
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