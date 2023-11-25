Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın bakanlıça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
HER YIL ARTACAK
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.
Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.
Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
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