Resmi Gazete'de yayımlandı: DMO, Göç İdaresi Başkanlığı için ihaleyle 'drone' alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için hava aracı (drone) ihalesi yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: DMO, Göç İdaresi Başkanlığı için ihaleyle 'drone' alacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:56

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, DMO, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu muhtelif cins ve miktar 'drone'u, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alacak.

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira şartname bedelini DMO veznelerinden birine veya banka hesabına yatıracak.

SON TARİH BELLİ OLDU

Teklifler, 9 Aralık saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilecek, ayrıca teklifler posta yoluyla da kabul edilecek.


Etiketler: #drone #göç #Göç İdaresi Başkanlığı

İlgili Haberler

Drone üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı’na karşı dava açtı

Drone üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı’na karşı dava açtı
FETÖ elebaşı için stadyumda cenaze töreni: Güvenlik önlemleri alındı, drone uçurmak yasaklandı

FETÖ elebaşı için stadyumda cenaze töreni: Güvenlik önlemleri alındı, drone uçurmak yasaklandı
Rusya’dan Kiev’e drone saldırısı: 9 yaralı

Rusya’dan Kiev’e drone saldırısı: 9 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler