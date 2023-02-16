Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.
Çankırı'da bazı taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
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