Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:11
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Çankırı'da  bazı taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.



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