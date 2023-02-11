Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıya 'OHAL' ayarı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:59

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:33

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde ağır hasara yol açtı. Tüm Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

MECLİS'TE KABUL EDİLMİŞTİ

10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 9 Şubat'ta TBMM’de kabul edilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasa'nın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09.02.2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylanmıştı.

MÜKERRER SAYI YAYIMLANDI

Son olarak, Olağanüstü hal kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İŞTE O KARARLAR…

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.