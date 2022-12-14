Resmi Gazete'de yayımlandı: Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi

Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 08:02
Resmi Gazete'de yayımlandı: Konaklama vergisi uygulama esasları belirlendi
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Konaklama vergisinin 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV'nin haberine göre otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.

Lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında.

Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf.


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