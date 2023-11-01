Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 35,75'e çıkarıldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:26
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), reeskont faiz oranlarını yükseltti.

TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 30,75 ve avans işlemleri için yüzde 31,75 düzeyinde bulunuyordu. 


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