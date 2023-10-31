Mevduat faizleri yılın zirvesini gördü

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:18

Hafize Gaye Erkan'ın yönetimindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mehmet Şimşek'in liderliğindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izlediği yeni ekonomi politikaları, mevduat faiz oranı ortalamalarına da yansıdı.

Ekonomi yönetiminde değişen yaklaşım, mevduat faiz oranı piyasa ortalamasını Ekim 2023’te yüzde 40’a taşıdı.

Finansal ürün karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’un Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Orhun Çağlar Atilla, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

YILLIK ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 43 OLDU

Mevduat faizi oranı piyasasının incelenmesiyle oluşturulan veriler, piyasa ortalamasının Ekim 2023’te önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 43 arttığını ortaya koydu.

Yılın ilk 10 ayı değerlendirildiğinde ise ortalama mevduat faiz oranı yüzde 32,50 olarak kaydedildi.

En yüksek ortalamanın yüzde 38 ile ekim ayında gerçekleştiğine vurgu yapan Orhun Çağlar Atilla, “Yeni ekonomi yönetiminin hamleleriyle şekillenen bu sonuç, analistler ve ekonomistler tarafından bekleniyordu. Mevduat faizi kâr payı oranları temel olarak kredi faiz/kâr payı oranlarına bağlı olarak belirleniyor. Zira bankalar, mevduat toplamak için ödedikleri faize belirli bir kâr marjı ekleyerek kredi faiz oranlarını belirliyor. Bu oranlar, herhangi bir değer kaybı olmaması için enflasyona duyarlı olarak belirlenmeye çalışılıyor” dedi.

KATILIM BANKALARININ KÂR PAYI ORANLARI YÜZDE 25,60’IN ÜZERİNE ÇIKTI

Hesapkurdu.com’un derlediği verilerde, katılım bankaları için dağıtılan kâr payı oranlarına da yer verildi.

Ekim 2022 için yüzde 15,6 ila yüzde 17,36 aralığında seyreden kâr payı oranlarının Ekim 2023’te yüzde 25,60 ila yüzde 26,70 aralığında olduğu görüldü. Merkez Bankası’nın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi üzerinde paylaştığı TL Mevduat Faiz Oranları Akım grafiğinde yukarı yönlü hareket açıkça görülebildiğini kaydeden Orhun Çağlar Atilla, “Ağustos 2023’te TCMB, KKM olarak bilinen Kur Korumalı Mevduat’a dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini ve sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Bu duyuru döneminde yapılan tahminler, TL Mevduat Faizi’nin yüzde 40’lara ulaşacağı yönündeydi ki bu tahminlerin gerçekleştiğini görüyoruz. 26 Ekim itibarıyla faizi beşinci kez üst üste artırarak yüzde 35’e çıkaran TCMB’nin yeni yol haritası piyasada da karşılık buluyor” ifadelerini kullandı.