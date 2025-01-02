Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası'ndan kritik karar: Kur korumalı destek kaldırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur Korumalı mevduatla ilgili kritik bir karar aldı. Döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan Kur Korumalı destek kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası'ndan kritik karar: Kur korumalı destek kaldırıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:31

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın (KKM) sonlandırılacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

"MADDE 1- 30/3/2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."


Etiketler: #kur korumalı mevduat #Destek #merkez bankası

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