Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarada vergi oranları değişti

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:56

Tütün ürünlerindeki 'ÖTV düzenlemesi' Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV kanunun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ürünlerden bazılarının ÖTV oranı ile asgari maktu ÖTV tutarlarını yeniden belirleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinden alınan ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, asgari maktu ÖTV tutarları 1.1114 TL'den 1.4249 TL'ye yükseltildi.

Karar eklenen maddeyle, ÖTV kanununun 12. maddesi 3. fıkrasında yer alan; söz konusu (II) sayılı listedeki malların ÖTV oranı ve maktu ÖTV tutarlarının üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında yeniden belirlenmiş olacağına ilişkin hükmün 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hüküm altına alındı.