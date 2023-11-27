Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı
Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatına yüzde 7.69 zam geldi.
Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı.
Zam, bugünden itibaren geçerli oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:
Marlboro tütüne #ZamGeldi pic.twitter.com/9fyQvGZevN— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) November 27, 2023
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