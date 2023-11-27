Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı

Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatına yüzde 7.69 zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:37
Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı
Abone Ol google-news

Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı. 

Zam, bugünden itibaren geçerli oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:

 


Philip Morris tütün Marlboro Roll Sarmalık kıyılmış tütün

İlgili Haberler

TESK Başkanı’ndan sigara çağrısı: Acilen zamlar durdurulmalı

TESK Başkanı’ndan sigara çağrısı: Acilen zamlar durdurulmalı
Sigara zammının ardından bir zam da rakıya!

Sigara zammının ardından bir zam da rakıya!
Bir sigara grubu olan TT sigara fiyat listesi de zam gördü! En ucuzu 42 Lira!

Bir sigara grubu olan TT sigara fiyat listesi de zam gördü! En ucuzu 42 Lira!

En Çok Okunan Haberler