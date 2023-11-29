Erol Dündar duyurdu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:15

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti.

Zamlı fiyat listesi yarın (30 Kasım) itibarıyla geçerli olacak.

İşte zamlı fiyatlar: