Erol Dündar duyurdu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:08
Erol Dündar duyurdu! Bir sigara grubuna daha zam geldi
Abone Ol google-news

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti. 

Zamlı fiyat listesi yarın (30 Kasım) itibarıyla geçerli olacak.

İşte zamlı fiyatlar:

 


Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Özgür Aybaş Sigara

İlgili Haberler

Tek kullanımlık elektronik sigara ithalatını yasaklıyor

Tek kullanımlık elektronik sigara ithalatını yasaklıyor
Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı

Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı
TESK Başkanı’ndan sigara çağrısı: Acilen zamlar durdurulmalı

TESK Başkanı’ndan sigara çağrısı: Acilen zamlar durdurulmalı

En Çok Okunan Haberler