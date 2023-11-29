Erol Dündar duyurdu! Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda KT&G sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G grubunda bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini ifade etti.
Zamlı fiyat listesi yarın (30 Kasım) itibarıyla geçerli olacak.
İşte zamlı fiyatlar:
Esse #sigara gurubuna #ZamGeldi 5 ? pic.twitter.com/V9ZDmPeBoj— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) November 29, 2023
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