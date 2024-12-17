Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den bir şirkete faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Moneymate Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi'ne faaliyet izni verildi.
Moneymate Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi'ne elektronik para ödeme şirketi olarak faaliyet göstermesi üzere faaliyet izni verilmesine karar verildi.
Karar, Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu:
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