Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den bir şirkete faaliyet izni

Yayınlanma: 17.12.2024 - 00:51

Güncelleme: 17.12.2024 - 00:53

Moneymate Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi'ne elektronik para ödeme şirketi olarak faaliyet göstermesi üzere faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu: