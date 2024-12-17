Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den bir şirkete faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Moneymate Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi'ne faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB'den bir şirkete faaliyet izni
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 00:51

Moneymate Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi'ne elektronik para ödeme şirketi olarak faaliyet göstermesi üzere faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu:


Etiketler: #anonim şirket #Resmi Gazete #karar

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