Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF, Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı

27 Eylül 2022 Salı, 10:00

Sahibinin Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş olduğu şirket, 267 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılmak isteyenler 26 milyon 700 bin lira teminat yatıracak. Teminatın bankalardan TL cinsinden alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu olması gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında belirlenen ihaleye 31 Ekim'e kadar teklif verilebilecek, ihale 1 Kasım'da yapılacak.