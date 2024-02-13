Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.
İthalat rejimi kararı çerçevesinde yeşil mercimek ithalatına çeşitli ülkeler bazında değişen oranlarda uygulanan gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararından değişiklik yapılmasına ilişkin karar uyarınca, söz konusu ürünün yer aldığı ek listenin 7. fasılında yer alan dip notta düzenleme yapıldı. Eklenen dip nota göre yeşil mercimek ithalatında uygulanan gümrük vergisi 30 Haziran'a sıfırlandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada gümrük vergisini düşürme kararının arz güvenliğini ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için düşürüldüğü belirtildi.
Gümrük vergisinin yurt içi hasat dönemine kadar düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "uygulama... çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir" denildi.
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