Reuters anketi: Faiz kararı öncesi son tahminler

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:03

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinden 9.22'ye kadar gerileyen kurda bankanın faiz kararı yön belirleyici olarak izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı. Karar bugün saat 14.00'da açıklanacak.

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı düne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL hafta başında yeni rekor olan 9.37 seviyesini gördü. TL Eylül ayı başından beri dolar karşısında yüzde 11 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 6'da kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Gelişmekte olan para birimlerinde ise dün ve önceki gün dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı görüldü. TL'de de benzer şekilde bu değerleme yansıdı.

TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin gevşeme döngüsüne TL'deki değer kaybına rağmen bu hafta da devam etmesi beklenirken, indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu.

Ankete katılan 21 kurumdan 10'u politika faizinin yüzde 17.5'e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 9.2450/9.2600 seviyesindeydi. Avro/TL aynı saatte 10.7700/10.0242, sepet bazında TL 10.0075/10.0240 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Nisan ortasından bu yana yeni zirveye yakın seyretti. CDS dün yaklaşık 7 baz puan gelirleyerek 438/445 baz puandan kapandı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün sınırlı bir kâr realizasyonu gördük. PPK öncesi TL'nin daha da değer kaybedeceğine yönelik pozisyonların sadece sınırlı bir miktarı kâr realizasyonu ile kapatıldı. Teknik bir hareket olarak görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bugün için TCMB'nin 50-75 baz puan faiz indirimi TL'de fiyatlarda diyebiliriz. Bunun çok ötesinde bir indirim gelirse TL'de yeni değer kayıpları görebiliriz. Burada artık yabancılardan ziyade lokallerin hareketlerine bakmayı daha doğru buluyoruz. Lokallerden şirketler bir miktar dövize geçerken nette toplam lokalde belirgin bir dövize yönelim henüz yok. TCMB'nin faizleri sabit tutması ihtimalinde ise alınan pozisyonları göz önüne alırak kur 9 veya altına doğru düşebilir."

Bankacılar faiz kararı kadar PPK metninin de önemli olacağını belirtiyorlar. TCMB'nin öngörülebilirliğinin son dönemde azaldığına dikkat çeken bankacılar PPK'da geleceğe yönelik yazılı ifadelerin yakından takip edileceğini belirttiler.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, küçük kazanımlar elde etme etmeyi başarırken, küresel risk iştahındaki toparlanma Dow Jones endeksi ve Bitcoin'i rekor seviyelere çıkardı. Ancak, risk iştahı Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin varlık satışının gerçekleşmemesinin ardından Çin'in gayrimenkul sektörüne dair yeni endişelerle azaldı.

Wall Street'te dün Dow Jones endeksi rekor zirveyi görürken, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 yükselerek rekor kapanış seviyesine oldukça yaklaştı. Nasdaq bileşik endeksi hafif geriledi.

Uzun vadeli tahvillerin getirileri, büyüme ve enflasyona dair beklentilerle yükseldi ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün beş ayın rekor seviyesine çıkarak yüzde 1.673 seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

TCMB'nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise yüzde 20'ye doğru yükselişini sürdürerek 2.5 yılın zirvesinde.

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.