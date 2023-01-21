Reuters anketi: Fed, 50 baz puan faiz artışı gerçekleştikten sonra ara verecek

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Reuters anketine katılan ekonomistler, Fed'in faiz artırım döngüsünü şubat ve mart ayındaki 25 baz puanlık artışların ardından sonlandıracağını tahmin ediyor.

83 ekonomistle gerçekleştirilen ankette 68 ekonomist, Fed'in 1 Şubat'ta 25 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmesini beklediğini belirtti. 15 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz artırımlarının devam edeceğini öngörüyor.

61 ekonomist, Fed faizlerinin, mart ayında yüzde 4,75 - yüzde 5 seviyesinde zirveyi göreceğini tahmin etti. Ekonomistler, mart ayında da 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleşmesini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin üçte ikisi, yıl sonu Fed faizinin yüzde 4,75 - yüzde 5 aralığında veya daha yukarıda olmasını bekliyor. Bir başka ifadeyle, ekonomistler ağırlıklı olarak, Fed'in bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmeyeceğini düşünüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bölgesel Fed başkanları, daha önce yaptıkları açıklamalarda, 2023 yılında faiz indirimleri beklenmemesi gerektiğini belirtmişti.