Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester: 'Faizi yüzde 5'in biraz üzerine çıkarması gerekli'
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu hedefe getirmek için faiz oranını yüzde 5,00-5,25 aralığının biraz üzerine çıkarması gerektiğini savundu.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu hedefe getirmek için faiz oranını yüzde 5,00-5,25 aralığının biraz üzerine çıkarması gerektiğini açıkladı.
Ancak Mester, 31 Ocak'ta başlayacak ve 1 Şubat'ta sona erecek FOMC toplantısında kaç baz puanlık bir faiz artırımı yapılmasını tercih ettiği konusunda bilgi vermedi.
"Henüz yüzde 5 seviyesinde değiliz, ekonomi için benim projeksiyonların dikkate alındığını olmamız gerektiğini düşündüğün yüzde 5'in üzerinde değiliz" diye konuşan Mester, "Faiz artırımlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve FOMC toplantısında ne kadar faiz artıracağımızı tartışacağız" dedi.
Fed gecelik borç verme faiz oranı hali hazırda yüzde 4,25-4,50 seviyesinde.
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