Reuters anketi: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:44

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Geçen yıl kasım ayı itibarıyla hızla yükselişe geçen enflasyon, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusundaki faiz indirimlerinin ardından TL'nin keskin değer kaybetmesiyle rekor seviyelere tırmandı. Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını körükledi.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar.

Anketteki katılımcılar, Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

YILSONU İÇİN TAHMİN

Yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12'ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

TCMB, geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon oranı tahmini yüzde 60.4'e yükseltmiş ve yüzde 90 seviyelerine yaklaşarak sonbaharda zirveye ulaşacağını öngörmüştü. Reuters'ın enflasyon anketinde ise ekonomistlerin yılsonu için medyan tahmini yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini TRINT=ECI kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti.

TCMB, faiz kararını 18 Ağustos'ta saat 14.00'te açıklayacak.