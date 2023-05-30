Reuters duyurdu: Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:49

Basında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının dolar opsiyonlu olan hesaplarının bazı bankalar tarafından sonlandırıldığı iddiaları yer almıştı.

Reuters'ın görüştüğü dört kıdemli bankacı ise bankaların bazılarının dünden itibaren, bazılarının ise bugün itibarıyla prim ödemelerine son verdiklerini ifade etti.

"SONA ERMESİ SAĞLIKLI OLDU"

Bir bankacılık kaynağı, "Rasyoları tutturmak için yapılan bu uygulamalar bilançolar açısından çok sağlıksız etki yaratıyor. Seçim sonrası bu rasyoların uygulanıp uygulanmayacağı bile belli değilken bankaların önden prim ödemeli bu kadar yüksek faiz vermesi doğru değildi. Sona ermesi bilançolar açısından daha sağlıklı oldu" diye konuştu.

Bankacılar KKM hesapları için verilen faizlerin ise hafif gerilemesine karşılık yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

BDDK verilerine göre, 31 Mart itibarıyla 88.8 milyar dolar olan KKM 19 Mayıs haftası itibarıyla 121.4 milyar dolara yükseldi.

KKM, 524.7 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde her hafta 10 milyar dolara ulaşması beklenen KKM itfaları piyasalarda yakından takip ediliyor.