İktidarın KKM inadı sürüyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Bu politikaların en tartışılan ürünlerinden birisi ise dövize olan talebi kısmak ve kurdaki hareketliliği azaltmak için ortaya atılan kur korumalı mevduat (KKM) oldu. Ülkenin önemli ekonomislteri sık sık KKM için “Saatli bomba uyarısı” yaparken ekonomi yönetimi bu enstrümanı savunmaktan geri kalmıyor.

"SONU HOŞ BİTMEYECEK"

Son olarak önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM uygulamasını saadet zincirine benzeterek “KKM adlı saadet zincirinin sonuna doğru yaklaşılıyor. Bu saatli bombanın önce büyümesinin durdurulması, sonra da kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Bu yapıda ısrar edilirse sonu hoş bitmeyecek. Uyarması bizden” dedi.

Buna karşın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yine sosyal medya paylaşımında toplam 2.3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin de giderek azalmaya devam ettiğini belirterek “Bütçeye maliyeti toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir” ifadelerini kullandı.