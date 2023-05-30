Çarpıcı iddia: KKM'de neler oluyor?
Dövize dönüşebilir Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yüksek primlere neden olan uygulamaya Merkez Bankası'nın müdahale edeceği öne sürüldü. Ekonomist İris Cibre ise "Bu rüya da böylece bitmiş oldu" şeklinde yorumladı.
TCMB kararnamesi ile bankaların dönüşüm oranı yüzde 60’dan yüzde 50’ye düşecek.
Paramedya’nın bankacılık kulislerinden edindiği bilgiye göre, bu durumun bankaların KKM’ye verdikleri opsiyon priminde düşüş yaratması bekleniyor. Yani 10 bin dolarını 3 aylık vade ile dövize dönüşebilir KKM'ye yapanlara ödenecek yaklaşık 600 dolarlık opsiyon priminin sonu geliyor.
Yapılan düzenleme ile KKM'ye olan talepte kısmen de olsa azalması bekleniyor.
Ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"USD Opsiyonlu KKM'lerde bugün bazı bankalar son gün bazıları ise çoktan sonlandırmış.
Bu rüya da böylece bitmiş oldu:)"
USD Opsiyonlu KKM'lerde bugün bazı bankalar son gün bazıları ise çoktan sonlandırmış.— İris Cibre ?? (@iriscibre) May 30, 2023
Bu rüya da böylece bitmiş oldu:)
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