Reuters duyurdu: İngiltere'den HSBC'ye kötü haber
HSBC'nin kara para aklamayı önlemedeki yetersizliği nedeniyle 85 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
HSBC'nin "kara para aklamayı önlemedeki yetersizliği" nedeniyle 85 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
İngiltere’nin finansal düzenleyicisi Finansal Yürütme Otoritesi’nin (FCA) yaptığı açıklamada, kara para aklamayla mücadele süreçlerindeki başarısızlıklar nedeniyle HSBC'ye 63,95 milyon sterlin (85,2 milyon dolar) para cezası verildiğini açıkladı.
(FCA), HSBC'nin İngiltere'deki işlem izleme sistemlerinin üç önemli bölümünün, 31 Mart 2010'dan 31 Mart 2018'e kadar 8 yıllık bir süre içinde ciddi zayıflıklar gösterdiğini tespit ettiğini belirtti.
Reuters haberinde, HSBC'nin 2014 yılına kadar "kara para aklama ve terörün finansmanı senaryolarının yetersiz izlenmesi" ve 2016'dan sonra zayıf risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere bir dizi başarısızlığa uğradığını aktardı.
FCA, HSBC'nin 2014 yılına kadar kara para aklama ve terörün finansmanı senaryolarının yetersiz izlenmesi ve 2016'dan sonra "yeni senaryoların" zayıf risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere bir dizi başarısızlığa uğradığının altını çizdi.
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