Reuters: Merkez Bankası faiz indiricek

10 Aralık 2021 Cuma, 14:42

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

KAYIP YÜZDE 46'YI AŞTI

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aşmış durumda.

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL'nin eksi getirisine rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

Yüksek enflasyona rağmen yetkililerin düşük faiz odaklı olması sebebiyle Aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini koruduğunu söyleyen Goldman Sachs bu tahmini TCMB'nin son faiz indiriminin ardından ileriye dönük yönlendirmelerine göre yaptığını belirtti.

Barclays bir araştırma notunda yetkililerin enflasyon seviyesini geçici TL volatilitesini de mantıksız bulduklarını ve bu sebeple para politikasındaki gevşeme döneminin devam etmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü düşündüklerini belirtti.

Barclays açıklamasında, "Bizim görüşümüze göre kritik soru düşük faizin ne kadar olduğu. yüzde 12 mi, yüzde 8 ya da yüzde 5 mi?... Politika faizinde Aralık'ta 200 baz puan sonrasında da Ocak'ta 100 baz puan bir indirim bekliyoruz. Fakat mevcut aşırı TL volatilitesi orta vadede bir görüş oluşturmamızı zorlaştırıyor" dendi.