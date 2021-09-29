Reuters'tan çarpıcı anket: Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:12

Türkiye'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son aylarda gıda, otel ve restoran fiyatlarının ardından beklenenden fazla artarak Ağustos ayında yüzde 19.25 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TL’deki değer kaybının ve Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ile TÜFE'nin eylül ayında yüzde 19.7’ye yükselmesi, aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.71 ila yüzde 2.3 bandında seyretti.

Enflasyon politika faizinin üzerinde olmasına rağmen Merkez Bankası, çekirdek enflasyondaki düşüşü vurguladıktan sonra geçen hafta beklenmedik bir şekilde bir haftalık repo faizini yüzde 18'e indirdi.

"TL'NİN KAYIPLARINI HIZLANDIRDI"

Haberde, "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL’nin kayıplarını hızlandırdı" denildi.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini aralıksız her veri sonrası yukarı revize ediyor. TL'de geçmiş dönem değer kayıplarının etkisi de birikimli olarak TÜFE'de hala hissediliyor.

Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı TCMB'nin kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14.1 tahmininin belirgin üzerinde bulunuyor.

Reuters'ın haberinde, "Piyasalar Erdoğan'ın son 2 yılda 3 başkanı göreden almış olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırma kabiliyetini de sorguluyorlar" ifadesine de yer verildi.