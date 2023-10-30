Reuters'tan çarpıcı enflasyon tahmini!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:40

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi ve uygulamalar da değişti.

TCMB'nin rezervlerini TL'nin seviyesini belirlemek için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 33,7 değer kaybetti.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidildi.

Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı.

ÇARPICI ENFLASYON TAHMİNİ

Hem temmuz hem de ağustosta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.

Eylülde TÜFE aylık yüzde 4,75 artarak nispeten yavaşlamış ve Merkez Bankası (TCMB) kur ve vergi artışlarının fiyatlara yansımasının önemli ölçüde gerçekleştiğini belirtmişti.

Reuters'ın anketine katılan 15 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3,2 ile yüzde 5 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 61 ile yüzde 64,1 arasında bulunuyor.

YILLIK TÜFE'NİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Goldman Sachs bir araştırma notunda son çeyrekte daha zayıf iç talep ve TL'de büyük bir değer kaybı olmaması beklentisi eşliğinde bir önceki döneme göre fiyat baskılarının düşüş trendinde olacağını öngördüklerini belirterek şunlar kaydedildi:

"Manşet enflasyonun baz etkisinin ve art arda gelen fiyat baskılarının azalması ile beraber yüzde 62,3'e yükselmesini bekliyoruz. Ekim ayında bir önceki döneme kıyasla çekirdek enflasyonun düşmesini öngörüyor ve vergi zamları, maaş artışları ve TL'deki değer kaybının fiyatlara geçişkenliğinin tamamlandığını düşünüyoruz."

YÜZDE 35 SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini hazirandan yana yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 35 seviyesine çıkardı.

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 69,5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 65 ile yüzde 73.5 bandında yer alıyor. Eylül ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 68,5 seviyesindeydi.

TÜİK ekim ayı TÜFE verilerini 3 Kasım'da saat 10.00'da açıklayacak.