Revize üstüne revize edilmişti: Kritik enflasyon toplantısı yarın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu 22 Mayıs Perşembe günü kamuoyuna sunacak. İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun detaylarını açıklayacak ve soruları yanıtlayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde başlayacak bilgilendirme toplantısında yer alacak. Saat 11.00 itibarıyla raporun tanıtımı yapılacak.

ÖNCEKİ TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

7 Şubat 2025 tarihinde açıklanan yılın ilk enflasyon raporu toplantısında, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 enflasyon hedefi açıklanmıştı.

REVİZE ÜSTÜNE REVİZE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.