Rifat Hisarcıklıoğlu: Böyle bir kriz görmedik

17 Ekim 2021 Pazar, 07:59

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve iş insanları katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova’nın ekonomik bakımdan geliştiğine dikkat çekerek daha önce 1000 sanayi kuruluşu içinde Yalova’dan herhangi bir firma bulunmadığını, bugün ise 4 firmanın bulunduğuna dikkat çekti.

Tersane ve organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımlarıyla; Yalova’nın sıçrama yapacağına inandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakında faaliyete geçecek OSB'lerin Yalova'nın karakterine uygun şekilde çevre dostu ve yeşil olması da ayrıca gurur verici. OSB'ler hayata geçince inşallah Yalova yeni bir sıçrama daha yapacak, inşallah milyar dolarlık yatırımları Yalova'ya çekecek. Her ay bir gemiyi suya indiriyoruz. Dünyanın gemi üretim merkezlerine, şehirlerine gemi satıyormuşuz. Bu işin uzmanlaşmış ülkesi Norveç'e, İskoçya'ya gemi satıyormuşuz. Bu ayrı bir girişimcilik, ayrı bir başarıdır.

“SIKINTILARIMIZ SÜRÜYOR”

Tabii sıkıntılarımız yok mu? Var. Enflasyon, girdi maliyetlerinin artışı, faizler ve döviz kurlarındaki sıkıntılarımız sürüyor. Pandemi döneminde hiç bilmediğimiz bir denize açıldık. Böyle bir kriz görmedik. 100 yıl önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bu dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için 365 oda ve borsa başkanım sizlerin bütün dertlerini günlük, anlık aktarıyorlardı. Ben de ilgili bakanlara gece saat ikide hatta üçte bizzat aktarıyordum.

Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkanın kapısını açamayız bile. Onun için bize yakışmaz. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak bunun da üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz. Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana da ülke olarak sahibiz. Yeter ki burada olduğu gibi birlik ve beraberlik olsun. Birlik, beraberlik olursa çözülemeyecek bir şey yok. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Farklı olabiliriz, farklı da olmalıyız zaten. Sizden ricam; birbirinizi ötekileştirmeyin. Etnik kökeni, mezhebi, dini, farklı siyasi görüşünden dolayı tekilleştirmeyin. Allah istese hepimizi aynı yaratırdı. Farklılıklarımız aslında zenginliğimiz. O farklılıkları bir araya getirebilirsek ne mutlu bize.”