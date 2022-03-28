Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nurten Öztürk 81 ildeki 365 oda ve borsa başkanına mektup yazdı

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de son nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 49.9’u kadın. İstihdam edilenlerin içinde kadınların oranı ise sadece yüzde 26.3.

Rakamlar gösteriyor, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadının işgücüne katılımı konularında ciddi bir sorun var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yaklaşık 1 milyon üyesiyle en büyük iş örgütü. Üyelerinin büyük bölümünü de küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birliğin Kadın Girişimciler Kurulu’nun başkanı Nurten Öztürk, kadınların iş gücünde etkin şekilde yer almadığı ülkelerin kalkınamayacağı görüşüyle harekete geçti. Geçen hafta oda ve borsalara üyeleriyle paylaşmak üzere bu konuda destek isteyen bir mektup gönderildi. Öztürk’le mektubu konuştuk:

- TOBB iş dünyasında önemli bir yere sahip. Anadolu’nun neredeyse her ilçesinde örgütlü. Tüm üyelere ulaşacak bir mektup yazdınız. Neyi hedefliyorsunuz?

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile iş dünyasına bir mektup yazdık. Kadın istihdamının önemini anlattık. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almalarının sağlanmasının kalkınmışlığın gereği olduğunu paylaştık. Bu kapsamda bir de ödül sistemi oluşturduk. “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü” ödül töreninde “En çok kadın istihdamını artıran şirket ödülü” vereceğiz. Tüm oda ve borsalara bağlı şirketlerde ciddi bir farkındalık oluşturacağız.

- Siz başarılı olmuş bir kadın girişimcisiniz. Bu proje nasıl gündeme geldi?

Ben duyarlı olduğum tüm konuları, eksiklik hissettiğim alanları iş hayatında dile getirmeyi tercih ediyorum. Şu an en çok önem verdiğim konu kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez.

- Yıllardır Türkiye’nin gündeminde kadın istihdamının artması var ama gelişme yetersiz. Hatta pandemi de kadınları vurdu. Neden kaynaklanıyor bu?

Pandeminin kadınları daha fazla etkilediği, kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacağı maalesef bir gerçek ama buna fırsat vermemeliyiz. Rol modelleri daha çok öne çıkarmalıyız, cesaret vermeliyiz. Maalesef kadına biçilen roller kadın istihdamının artmamasında büyük etken. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki kadınların önünde büyük engel.

- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu değişim sürecinde neler yapıyorsunuz?

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde hazırlanan “81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” bize yol haritası oldu. Rapora göre Türkiye’nin en çok gelişim göstermesi gereken alanın “üretim faaliyetlerine katılım” olduğunu gördük. Karnedeki notları nasıl düzeltebiliriz diye çalışmalara başladık. Geliştirilen projeler ile kadınlara yönelik algısal bakış ve kültürel önyargıları ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Artık bir an önce aksiyona geçmeliyiz. Mış gibi yapmanın zamanı geçti, artık hareket zamanı.

MESLEĞİN CİNSİYETİ YOK

- TOBB ve Kadın Girişimciler Kurulu çok büyük bir yaygınlığa sahip. Mektupta çok ilginç mesajlar var. Nasıl tepkiler almaya başladınız?

Hedefimiz mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini sağlamak, kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini göstermek. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Cinsiyeti öne çıkaran eski anlayış değişiyor, yetenekler önem kazanıyor. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni başladığımız “Sanayide Kadın Eli” projesi de bunun en önemli kanıtı. Kütahya’da başladı. Şu ana kadar 1683 kadını sanayide istihdam ettiler.

MEKTUP İLE ATEŞİ YAKTIK

- Nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?

Kadının gücü, sadece kadınların geleceği için değil, dünyanın geleceği için de kritik öneme sahip. Ekonomide daha fazla kadının yer alması, daha kaliteli eğitim ve sağlık sistemi, daha fazla kişi başı gelir, daha hızlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme anlamına geliyor. Mektup ile ilk ateşi yaktık, tüm üyelere yazdığımız mektup ile desteklerini istedik. İnanıyorum ki kasım ayında hepimizi şaşırtacak sonuçlar ile karşılaşacağız.