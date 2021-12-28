TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan faiz çağrısı

28 Aralık 2021 Salı, 17:13

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, kurum olarak ekonominin tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadaki durumu en iyi şekilde görüp, sorunları ve sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

“BANKALARIMIZIN ARTIK DAHA VİCDANLI DAVRANMASINI BEKLİYORUZ

Son dönemde Türk lirasında yaşanan olağan dışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz. Tüm bu gelişmeler, reel sektördeki moralleri yükseltiyor. Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankası'ndan fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakârlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.

İLK DEFA, KÜRESEL TİCARETTEN ALDIĞIMIZ PAY YÜZDE 1’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Başta hizmetler ve ticaret kesimi olmak üzere salgından en çok etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörler için destek adımlarının sürdürülmesinin de faydalı olacağına inanıyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte olduğu gibi bunun yine başarılabileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarın teminiyle birlikte finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini öngörüyoruz. İş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz. İlk defa, küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1’in üzerine çıktı.

YEŞİL MUTABAKAT VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ATILAN ADIMLAR DA ÖNEMLİ

ABD ve AB’nin Asya’ya bağımlı kaynak tedariki modelini değiştirme isteğinin Türkiye’yi küresel tedarik zincirinde öne çıkarak güvenilir tedarikçi ülke konumuna hızla taşıyabilecektir. Bunun için bir yandan istikrarı güçlendirmeye dönük adımları atarken bir yandan da 2022 ve sonrasında sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek üretim ve ihracata dönük planlamaları yapmamız gerekiyor. Küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün yanı sıra yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımlar da önemli fırsatları ve tehditleri içinde barındırıyor. Bizim de Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlayabilmemiz için gereken adımları hızla atmamız lazım. Bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmalı, ortak akılla bu süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmalıyız.”