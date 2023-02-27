'Riskli alanlar tarıma terk edilsin'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Bölgenin özel destek kapsamına alınması gerektiğini belirten Kış, Çukurova’nın deprem riski olmayan bölümlerinde sanayi, ticaret, sağlık, eğitim öncelikli küçük kentler oluşturulabileceğini belirtti.

Kış, bu kentlere özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nden nüfus kaydırmalarının gerçekleşebileceğini vurgulayarak “Bu kentler metro gibi ulaşım araçlarıyla Ankara, Konya, Antalya, Gaziantep’e bağlanabilir” diye konuştu.