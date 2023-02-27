'Riskli alanlar tarıma terk edilsin'
Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, deprem riski altındaki yerlerin tarıma açılması gerektiğini belirterek “Deprem bölgesinde en az bir yıl beton bina yapmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü depremler devam ettikçe beton binaların sağlamlığı, güvenilirliği kalmayacaktır” dedi.
Bölgenin özel destek kapsamına alınması gerektiğini belirten Kış, Çukurova’nın deprem riski olmayan bölümlerinde sanayi, ticaret, sağlık, eğitim öncelikli küçük kentler oluşturulabileceğini belirtti.
Kış, bu kentlere özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nden nüfus kaydırmalarının gerçekleşebileceğini vurgulayarak “Bu kentler metro gibi ulaşım araçlarıyla Ankara, Konya, Antalya, Gaziantep’e bağlanabilir” diye konuştu.
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