Rize'de 270 gram ekmeğin fiyatı 20 TL oldu

9.08.2025 09:38:00
ANKA
Rize Fırıncılar Odası, 2024 yılı temmuz ayından bu yana un, maya, enerji, işçilik ve diğer işletme giderlerinde yüzde 35 oranında artış yaşandığı ,bu nedenle ekmek fiyatında yeniden düzenleme yapılarak 270 gram ekmeğin 20 liradan satılacağını duyurdu.

Rize Fırıncılar Odası, giderlerin artması nedeniyle ekmek fiyatlarında düzenleme yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“07.08.2025 tarihinde saat 13:30'da Rize Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nde toplanan Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu’na, Rize Valiliği’ni temsilen Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Rize Belediyesi temsilcileri katılmamıştır. 270 gram ekmeğin 20 TL fiyatla satılması yönünde alınan karar, esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği ve komisyonda görevli diğer üyeler tarafından alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.” 

Bu karara göre, Rize'de bugünden itibaren 270 gram ekmek 20 liradan satılacak.

