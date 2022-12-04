Roksana Diker: Dünyanın ilk 100 inşaat şirketinden biriyiz

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan ve “Yaş alan fakat yaşlanmayan binalar inşa ediyoruz” diyen Esta Grup Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, 550 konuttan oluşan yeni projede teslimlerin Aralık 2024’te başlayacağını duyurdu.

30 dönümlük arazinin 15 dönümü de yeşil ve sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan “BenLeo” parkına ayrıldı. Diker ayrıca, Esta İnşaat’ın, Engineering News Record tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 93’üncü sırada yer aldığını belirtti.



