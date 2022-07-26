Rolls Royce'nin başına Türk CEO geçiyor

26 Temmuz 2022 Salı, 11:31

İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings Plc'nin CEO'su olarak atandığını duyurdu.

Erginbilgiç, 24 Şubat 2022'de bu yılın sonunda istifa edeceğini açıklayan Warren East'in yerini alarak 1 Ocak 2023'te yeni görevine başlayacak.

Mühendislik geçmişi olan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim ekibinin bir parçası olmak üzere 20 yılı aşkın bir süredir BP'de görev yaptı. 2020'de ayrılmadan önceki son görevinde, BP'nin rafinaj, petrokimya gibi operasyonlarını içeren alt iş birimlerini yönetti. Görev süresi boyunca rekor kârlılık ve güvenlik performansı sağlandı.

Altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar doları yöneten bir özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners'ın (GIP) ortağı olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, yüksek performanslı bir kültür oluşturma becerisiyle, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime, havacılık ve uzay dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Rolls-Royce'un son yıllarda attığı stratejik temeller üzerine inşa etmesini sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Tufan Erginbilgiç ise atamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Müşterileri enerji geçişini benimserken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce'a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı bölümünde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.