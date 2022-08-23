Rosatom Finlandiyalı şirketten 3 milyar dolar tazminat istiyor

23 Ağustos 2022 Salı, 12:33

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Fennovoima’nın, Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom ile yaptığı sözleşmeyi mayısta iptal etme kararı aldığı hatırlatıldı.

HUKUK SÜREÇ BAŞLATILDIĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Fennovoima’nın inşa edilmesi planlanan santralde müşteri, sahip ve operatör konumunda olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Rosatom’un ise ana müteahhit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla Rosatom toplam 3 milyar dolarlık altı ayrı dava açmıştır" ifadesine yer verildi.

Fennovoima’dan dün yapılan açıklamada, toplam 7 milyar Euro maliyetle inşa edilmesi planlanan Hanhikivi-1 projesinin iptal olması nedeniyle Rosatom’a karşı hukuk süreç başlatıldığı bildirilmişti.