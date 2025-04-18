Ne dolar ne Euro ne de Bitcoin! O para birimi adeta uçtu...

Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:45

Güncelleme: 18.04.2025 - 18:45

Rus Rublesi, artan petrol fiyatlarının desteğiyle ABD Doları karşısında güçlenerek son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya para birimi, 2025'in ilk dört ayında dikkatleri üzerine çekti.

RUBLENİN PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

2025 yılının ilk dört ayında ruble, dolar ve TL karşısında güçlü bir performans sergiledi. 1 Ocak'tan 18 Nisan'a kadar olan dönemde ruble, dolar karşısında yüzde 38.60 değer kazandı. Aynı dönemde ruble, TL karşısında da yüzde 49.32'lik bir artış gösterdi.

Son işlemlerde Ruble, ABD Doları karşısında yüzde 1,5 artışla 80,90'a yükselirken, Rusya'nın ana emtiası olan petrolün fiyatındaki yüzde 3'lük artış bu yükselişi destekledi.

TRUMP POLİTİKALARI VE JEOPOLİTİK ETKİLER

Ruble, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptığı açıklamalara rağmen değer kazanmaya devam etti. Rubio, Başkan Donald Trump'ın bir anlaşmanın yapılabileceğine dair net işaretler olmadığı takdirde birkaç gün içinde Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına aracılık etme çabasından vazgeçebileceğini belirtmişti.

Trump, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren ABD'nin diğer ülkelere yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Yeni gümrük vergileri listesinde ABD'nin 185 ticaret ortağı bulunurken Rusya bu listede yer almadı. Bu durum, Rus rublesinin Rusya-Ukrayna savaşı sürmesine rağmen barış görüşmeleri ihtimali ve ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmaması sebebiyle yükseliş trendini sürdürmesine katkı sağladı.

MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKASI

Rusya Merkez Bankası, Şubat 2025 kararında beklentilere paralel olarak politika faizini rekor seviyede olan yüzde 21'de sabit tuttu. Banka, gelecek ay bir faiz artışının uygun olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla fiyat verisi beklediğini açıklamıştı.

YATIRIM ARAÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

2025 yılının başından 18 Nisan'a kadar geçen sürede yatırım araçlarının performansları şu şekilde gerçekleşti:

Euro: 36,30 TL'den 43,55 TL'ye yükselerek yüzde 19,97 artış

36,30 TL'den 43,55 TL'ye yükselerek yüzde 19,97 artış Gram altın: 2.981 TL'den 4.064 TL'ye çıkarak yüzde 36,56 artış

2.981 TL'den 4.064 TL'ye çıkarak yüzde 36,56 artış Bitcoin: Yılbaşından bu yana yüzde 2,63 kayıp

Yılbaşından bu yana yüzde 2,63 kayıp Ruble: 0,3150 TL'den 0,4642 TL'ye çıkarak yüzde 49.32 artış

0,3150 TL'den 0,4642 TL'ye çıkarak yüzde 49.32 artış Dolar: 35,27 TL'den 38,17 TL'ye yükselerek yüzde 7,74 artış

Bu veriler ışığında, yılbaşından bu yana dolar alan bir yatırımcının yüzde 8,22 kâr ettiği, ruble alan bir yatırımcının ise gerçek kârının yüzde 49,32 seviyesine çıktığı görülüyor.

Ayrıca Rus Rublesi üzerine bankaların uyguladığı faiz oranları da dolar ve Euro'ya oranla çok daha yüksek.