Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert eleştiri! 'Gitmesini istersem gider'
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "İşini yapmıyor, eğer istersem hemen gider" dedi. Faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ABD'yi dezavantajlı duruma soktuğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'EĞER GİTMESİNİ İSTERSEM HEMEN GİDER'
Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında sert açıklamalarda bulunarak, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" ifadelerini kullandı.
Trump, Powell’ın siyasete müdahil olduğunu belirterek, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dikkat çeken Trump, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor" diyerek, Powell’ı eleştirdi.
TRUMP POWELL'I 'BERBAT' OLARAK TANIMLADI
Fed’deki yöneticilerin "akıllı" olmadığını öne süren Trump, Powell’ı "berbat" olarak tanımladı. Ayrıca, Powell’ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunarak, Avrupa’nın faiz indirimi ile ABD'nin rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.
Trump, ABD’de enflasyon olmadığını savunarak, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay" dedi. Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, bunu Amerikan halkına bir borç olarak gördüğünü ifade etti.
Trump, Powell’ın faiz oranlarını bir noktada düşüreceğini, ancak Powell’ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağına inandığını söyledi.
POWELL SORULARI YANITLAMIŞTI
2024 seçimlerinden sonra Trump’a yönelik soruları yanıtlayan Fed Başkanı Powell, kendisine yöneltilen "Trump isterse görevden ayrılır mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Ayrıca, "Yasal olarak ayrılmanız gerekmiyor mu?" sorusuna da Powell, "Hayır" şeklinde cevap vermişti. Son olarak, "Başkanın sizi görevden alma yetkisi var mı?" sorusuna Powell, "Yasaya göre yok" şeklinde yanıt vermişti.
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