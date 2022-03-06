Rus bankaları, Çinli kartla ödeme sistemini kullanmaya hazırlanıyor
Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi.
Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.
Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.
ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, dün, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.
RUS MİR VE ÇİNLİ UNİONPAY SİSTEMLERİ
Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.
Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı olan UnionPay, dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı hesaplanıyor.
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