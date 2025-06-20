Rus enerji devinden petrol açıklaması!

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında konuşan Gazprom Neft Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, yaz döneminde küresel petrol talebinin belirgin şekilde arttığına dikkat çekti.

Dyukov, ilkbahar sonu ve yaz aylarında talebin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini belirterek, OPEC+ grubunun üretim artışı kararının bu yükselen talep doğrultusunda dengeleneceğini söyledi.

STRATEJİK REZERVLER GÜNDEMDE

Dyukov, olası bir arz fazlası durumunda ABD ve Çin gibi ülkelerin devreye girebileceğini ifade etti. ABD’nin yaklaşık 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini en kısa sürede yeniden doldurmak istediğini belirtti. Aynı şekilde Çin’in de rezerv yenileme sürecini hızlandırmayı planladığını dile getirdi.

DÜŞÜK FİYAT UZUN SÜRERSE YATIRIM AZALABİLİR

Petrol fiyatlarının uzun süre düşük seyretmesinin üretici ülkelerde yatırım motivasyonunu azaltabileceğini vurgulayan Dyukov, bu durumun sektörde yeni projelerin ertelenmesine yol açabileceğini söyledi. Bu tablo, önümüzdeki yıllarda arz açığı ve fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

OPEC+ ÜLKELERİ TEMMUZDA ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan OPEC+ ülkeleri, 31 Mayıs’ta aldıkları kararla temmuz ayında petrol üretimini günlük 411 bin varil artırma kararı aldı.