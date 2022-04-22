Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.
Duma'da yapılan oylamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Nabiullina'nın 5 yıl daha Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunmasına yönelik teklifi onaylandı.
2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Nabiullina, Putin'in ekonomi alanında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
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