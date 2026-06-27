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Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasak uzatıldı

Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasak uzatıldı

27.06.2026 12:10:00
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Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışına yönelik yasak uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi Aralık 2027’ye uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

PUTİN'İN İZNİ GEREKİYOR

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkıyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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