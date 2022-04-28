Rus şirketi, Ankaralı bir şirketle enerji sektöründe ortak girişim gerçekleştirmeye hazırlanıyor

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:51

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllık cirosu 30 milyar doları aşan Sistema Holding'in Yönetici Partneri Leonid Petukhov ile Holding bünyesindeki ERSO Enerji Çözümleri Şirketi CEO’su Goran Malbasic, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'in de yer aldığı ziyarette, Petukhov ile Malbasic, Ankara'da yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ATO Başkanı Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Rusya ile Türkiye'nin ticari ilişkilerine değindi.

Turizm, tarım, enerji ve inşaat sektörlerinde Rusya ile ticaretin devam ettiğini bildiren Baran, "Bir Rus firmasının yatırım için Ankara'yı düşünmesinden büyük memnuniyet duyduk. Katma değer oluşturarak, istihdam sağlayacak her türlü yatırıma kapımız açık. ATO olarak da yatırımcılarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye, elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisinin salgınla önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çeken Baran, "Üretim, lojistik ve tedarik için dünyanın pusulası artık Türkiye'yi gösteriyor. Başkentimizi de bu süreçte yüksek teknolojili ürünlerin merkezi haline getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.