Rus VTB bankası, Türkiye ve Hindistan'a sınır ötesi para transferi başlatacak

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Başkan Yardımcısı Anatoliy Peçatnikov, yıl sonuna kadar Türkiye ve Hindistan'a para transferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:59
Rus VTB bankası, Türkiye ve Hindistan'a sınır ötesi para transferi başlatacak
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Peçatnikov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ötesi para transferlerinin hızla arttığını ve artmaya devam edeceğini belirtti.

Ülkeler arasında mali iletişimi basitleştirmek için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamaya devam ettiklerini vurgulayan Peçatnikov, "Bu alanda Türkiye ve Hindistan, ortaklık kurduğumuz ve turist akışının bulunduğu ülkeler olarak kilit ülke konumundalar" dedi.

Perakende müşterilerin VTB ile 11 ülkeye para transferi yapabildiklerini aktaran Peçatnikov, "Yıl sonuna kadar bu ülkelerin sayısını Türkiye ve Hindistan dahil olmak üzere 2.5 kat artırmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Peçatnikov, bu yılın ilk 5 ayında bankanın perakende müşterilerinin yurt dışına 66 binden fazla para transferi gerçekleştirdiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat daha fazla olduğunu bildirdi.



Rusya VTB para transferi

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