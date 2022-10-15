Rus bankalarına para transferinde SBP zorunluluğu

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:59

Rusya Merkez Bankası, 1 Nisan 2024’ten itibaren ülkedeki bankaların Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) aracılığıyla tüzel kişiler arasında para transferi imkânı sağlamasını zorunlu hale getirecek yasa hazırlığına başladı.

İlgili talimat Merkez Bankası’nın internet sitesinde yayımlandı.

Düzenleyiciden yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024’ten itibaren Merkez Bankası kontrolündeki SBP mekanizmasına katılan kredi kuruluşlarına sistem üzerinden tüzel kişiler arasında aktarım sağlama zorunluluğu getirilmesinin planlandığı bildirildi.

PARA TRANSFER DENEMESİNİN YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Merkez Bankası, buna ek olarak SBP aracılığıyla sınır ötesi para transferleri yapmayı planlayan Rus bankalarının yabancı ortakları ile etkileşim prosedürünü de basitleştireceğini duyururken, Rusya’nın en büyük kamu bankalarında VTB, SWIFT’e alternatif para transferi olarak görülen SBP üzerinden sınır ötesi para transferi deneme programına katıldıklarını duyurdu.

SBP üzerinden yurtdışına ilk para transfer denemesinin yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlayan Merkez Bankası, konuyla ilgili mesajında, deneme sürecinde SBP sisteminin işlevselliğinin sağlanması sonrasında paranın anında transfer edilebileceği ve işlem hızlarının önemli ölçüde hızlanacağı vurgulandı.

Rusya’da hızlı ödeme sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu kanıtladığını kaydeden düzenleyici, düşük komisyon politikası nedeniyle ülkede SBP üzerinden para transfer hacimlerinin yüzde 70’e ulaştığını ekledi.

Yakın zamanda Rusya Merkez Bankası’nın Ermenistan ve Kazakistan merkez bankalarıyla SBP üzerinden para transferi altyapısının kurulması için müzakere ettiği bildirilmişti.