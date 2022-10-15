Rus bankalarına para transferinde SBP zorunluluğu
Rusya Merkez Bankası, kredi kuruluşlarına SBP sistemini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bankadan yapılan açıklamada düşük komisyon politikası nedeniyle ülkede SBP üzerinden para transfer hacimlerinin yüzde 70’e ulaştığı ifade edildi.
Rusya Merkez Bankası, 1 Nisan 2024’ten itibaren ülkedeki bankaların Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) aracılığıyla tüzel kişiler arasında para transferi imkânı sağlamasını zorunlu hale getirecek yasa hazırlığına başladı.
İlgili talimat Merkez Bankası’nın internet sitesinde yayımlandı.
Düzenleyiciden yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024’ten itibaren Merkez Bankası kontrolündeki SBP mekanizmasına katılan kredi kuruluşlarına sistem üzerinden tüzel kişiler arasında aktarım sağlama zorunluluğu getirilmesinin planlandığı bildirildi.
PARA TRANSFER DENEMESİNİN YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR
Merkez Bankası, buna ek olarak SBP aracılığıyla sınır ötesi para transferleri yapmayı planlayan Rus bankalarının yabancı ortakları ile etkileşim prosedürünü de basitleştireceğini duyururken, Rusya’nın en büyük kamu bankalarında VTB, SWIFT’e alternatif para transferi olarak görülen SBP üzerinden sınır ötesi para transferi deneme programına katıldıklarını duyurdu.
SBP üzerinden yurtdışına ilk para transfer denemesinin yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlayan Merkez Bankası, konuyla ilgili mesajında, deneme sürecinde SBP sisteminin işlevselliğinin sağlanması sonrasında paranın anında transfer edilebileceği ve işlem hızlarının önemli ölçüde hızlanacağı vurgulandı.
Rusya’da hızlı ödeme sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu kanıtladığını kaydeden düzenleyici, düşük komisyon politikası nedeniyle ülkede SBP üzerinden para transfer hacimlerinin yüzde 70’e ulaştığını ekledi.
Yakın zamanda Rusya Merkez Bankası’nın Ermenistan ve Kazakistan merkez bankalarıyla SBP üzerinden para transferi altyapısının kurulması için müzakere ettiği bildirilmişti.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- A101'de zorunlu fare nöbeti
- Dikkat çeken ‘seçim güvenliği’ açıklaması