Ruslar ve Ukraynalılar İstanbul'daki tekstil merkezlerine dönüyor

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Laleli Sanayi ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, savaş öncesinin hâlâ gerisinde kalsa da Rusya’nın ardından Ukrayna’ya da mal sevkiyatının başladığını söyledi. Rusya’ya ticaretin normal dönemin yüzde 80’ine ulaştığını anlatan Eyyüpkoca, “Ukrayna’da savaşın olmadığı yerlerde hayat normal seyrine dönmeye başladı. İhtiyaçlar da bir şekilde giderilmek zorundalar. Şu anda Ukrayna ile ticaret savaş öncesinin yüzde 20’sine kadar çıktı. İki ülkenin Laleli’deki ihracat payı yüzde 55 seviyesinde” diye konuştu.

Salgın öncesinde Laleli, Osmanbey ve Merter gibi üç önemli tekstil merkezinin yurtdışı ile toplam ticaret hacminin 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Eyüpkoca şu bilgileri verdi:

- Laleli, Osmanbey, Merter bölgesinin ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5-3 milyar dolar oldu. Pandemi öncesinde 7 milyar dolardı. 16-17 milyar dolarları bulduğu dönemler de oldu. Bu yıl da beklentimiz, 3 milyar dolar civarında olacağı yönünde.

- Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde sadece bavul ticareti 1 milyar 138 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Savaş öncesine göre yüzde 10-20 düşüş oldu. Savaş olmasaydı bütün yaz çalışsak da mal yetiştiremezdik. Savaşın etkisi ile 40-45 gün yattık. Bir anda freni yükseltip üretemiyorsun.

- Rusya’da da normale dönmeye başladı. Bu sezon biz Ruslarla turizmi iyi geçireceğiz.

RUSYA’NIN PAYI YÜZDE 35

- Laleli yolcu beraberi ticaret ile öne çıkıyor. Yolcu gelirse hareketlilik olur. Ancak müşterilerle yıllardır devam eden güvene dayalı ilişkilerimiz var. 34 yıldır tanıdığım Ruslar, Ukraynalılar, Bulgarlar, Macarlar var. Bu, salgın döneminde çok işimize yaradı. Ticaretin yüzde 60’ı WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden yürüyor.

- Daha önce Laleli ticaretinde yüzde 70 pay alan Rusya, yüzde 35’e gerilemiş durumda. Rusya’dan önce Polonya en yüksek payı alıyordu. AB süreci başlayınca Polonya ve Çekler ayağını kesti. İtalya girdi devreye. Son 6-7 yıldır Azerbaycanlılar mal almaya başladı, Polonyalılar da tekrar döndü.

- Küresel ısınma ve giyim alışkanlıklarında yaşanan değişimlerle her bölgeye farklı ürün üretme dönemi de bitti. Yazlık kışlık makası daraldı. Artık Afrikalılara ya da Türk Cumhuriyetlerine özel ürün üretimi yok.