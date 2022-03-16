Rusya için 'kader günü' Fitch'ten temerrüt uyarısı
Ukrayna ile savaş devam ederken birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya için kritik gün geldi.
Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle sert yaptırımlarla karşılaşan Rusya için kritik gün geldi.
Rusya'nın bugün 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödemesi gerekiyor ancak Moskova'dan dış borç ödemelerinin Rus rublesi cinsinden ödenebileceğine dair açıklamalar gelmişti.
Bu nedenle, borcun döviz yerine ruble cinsi olarak ödenmesi durumunda ülkenin temerrüde düşüp düşmeyeceği tartışılıyor.
Rusya’dan hükümetin dolar ve euro cinsi borçlarının toplamda yaklaşık 40 milyar dolar olduğu ve bunun yarıya yakınının yabancılara olduğu tahmin ediliyor.
Sözcü'nün aktardığına göre, Rus şirketlerinin ise toplamda 105 milyar dolarlık döviz cinsi borcu bulunuyor.
PUTİN’DEN KARARNAME
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “dost olmayan” ülkelerdeki şirketlere borçların sadece ruble cinsinden ödenmesini öngören bir kararnameye iki hafta önce imza atmıştı.
Bu açıklama sonrasındaki ilk tahvil geri ödemesi bugün olduğu için, uluslararası piyasalarda gözler bu ödemeye çevrildi.
Moskova, 640 milyar dolarlık merkez bankası rezervinin yaklaşık yarısı Batı ülkeleri tarafından dondurulduğu için, yaptırım uygulayan ülkelere ödemeleri ruble cinsi yapabileceğini açıklamıştı.
Ruble cinsi ödemenin kabul edilmemesi durumunda temerrüt için 30 günlük teknik süre başlayacak.
FİTCH UYARDI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya’nın dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.
Fitch, Rusya'nın ruble cinsi tahvil ödemeleri için de uyarıda bulundu ve 2 Mart tarihli ruble cinsi tahvil geri ödemesinin yurt içi yerleşiklere yapıldığını ancak yurt dışı yerleşiklere yapılmadığını aktardı ve 30 günlük temerrüt süresine işaret etti.
Fitch Ratings, 2 Mart’ta ve 9 Mart'ta aldığı kararlarla Rusya'nın yabancı para cinsi kredi notunu toplamda 12 kademe birden düşürerek ‘temerrüde yakın' olduğuna işaret eden ‘C' seviyesine çekmişti.
Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de Rusya’nın notunu ‘temerrüde yakın’ kategorisine çekmişti.
BOLŞEVİK DEVRİMİ'NİN ARDINDAN...
Rusya, yerel para cinsi tahvillerinde en son 1998 yılında temerrüde düşmüştü. Döviz cinsi tahvillerinde ise temerrüt, en son 1918 yılında, yani 104 yıl önce, Bolşevik Devrimi’nin hemen ardından yaşanmıştı.
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